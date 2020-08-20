Крымские перевозчики продолжают внедрять систему АСОП

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Сегодня сотрудники Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) аппарата Совмина РК, вместе с первым заместителем министра транспорта Республики Татьяной Малий посетили единый диспетчерский центр, который занимается внедрением автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), ознакомились со спецификой работы оператора и функционирования данного центра. Напоминаем, что данные мероприятия проводится с целью реализации регионального проекта «Цифровые технологии».

ГУП РК «Крымавтотранс» с целью обеспечения целевых показателей реализации регионального проекта «Цифровые технологии» заключено 48 договоров оказания услуг (присоединения к АСОП) с перевозчиками. На сегодняшний день оснащено указанной функцией 1750 транспортных средств, что составляет 65% достижения целевого показателя на 2020 год.

Также в тестовом режиме проводит работу единый многоканальный бесплатный номер (8 800 600-30-82) для консультирования физических и юридических лиц по вопросам работы АСОП. На бесплатный номер уже поступило более 600 звонков. Кроме того, на сайте Оператора в разделе «АСОП» размещены ответы на часто задаваемые вопросы и информация для физических лиц, в том числе льготных категорий граждан.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов.