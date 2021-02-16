Крымские пляжи приведут к единому стандарту

К началу курортного сезона в Крыму хотят привести к единому стандарту благоустройства пляжей общего пользования, в том числе путем введения системы классификации пляжей.

Считаем правильным разработать систему классификации и поощрения качества пляжей, совместно с проектом «Синий флаг», реализуемым на территории всей Российской Федерации, и использовать это, в том числе, как инструмент продвижения региона, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Представители министерства курортов и туризма РК, проанализировав содержание договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, заключенных администрациями муниципальных образований, выявили отсутствие схем пляжей, отсутствие проведения ежегодных мероприятий в графиках работ по благоустройству пляжей, а также договоров, в которых не предусмотрена подсыпка пляжей до нормативных показателей.

По итогам проведенной работы администрациям муниципальных образований рекомендовано внести необходимые изменения. Нами разосланы разработанные шаблоны приложений к договору, на данный момент проводится мониторинг исполнения, — сказал Волченко.

До 1 марта предусмотрено закрепление всех пляжей за пользователями и определение персонально ответственных за подготовку пляжей на уровне заместителей глав администраций. А также предусмотрены разработка и утверждение мест дислокаций пунктов проката маломерных судов и заключение договоров на размещение нестационарных объектов для оказания услуг в пунктах проката маломерных судов.

К 1 мая администрации муниципальных образований должны обеспечить установку у каждого входа на пляж информационных табло единого образца, с данными о пользователе, функциональном назначении пляжа, режиме работы, телефонах горячих линий минкурортов РК и администраций муниципальных образований. Готовность пляжей должна быть обеспечена к 1 июня.

С первых дней 2021 года началась работа по подготовке нового сезона. Десятки рабочих совещаний с руководителями муниципалитетов, десятки выездов в курортные регионы, определение основных проблемных направлений, перспектив благоустройства и особенностей логистики. Уже сейчас понятны регионы, где придётся приложить максимум усилий — это Ялта, Сакский район и Феодосия. Уже доведены до большинства пользователей пляжных территорий более чёткие и жесткие требования этого года, понятно, где необходимы срочные ремонты дорог к объектам показа, дополнительные парковочные места, — подытожил Вадим Волченко.