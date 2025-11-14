Прямо сейчас:
Крымские подростки — победители Всероссийского конкурса профмастерства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 14.11.2025

Крымская команда трудовых отрядов подростков заняла 3 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди трудовых отрядов подростков.

С 13 по 16 ноября в ВДЦ «Смена» в г. Анапа проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства Российских студенческих отрядов «Будь в ТОПе». Участие в мероприятии приняли 140 подростков от Калининграда до Камчатки.

Республику Крым на конкурсе представляла команда трудовых отрядов подростков (ТОП) – обучающихся школ г. Симферополя.  Участники успешно справились с такими этапами конкурса, как разработка проектов, решение кейсов и презентация тематических уроков. По итогам четырех конкурсных дней команда ТОПов Крыма заняла 3 место.

Трудовые отряды подростков действительно представляют собой уникальную возможность для школьников, позволяя им получить не только свой первый трудовой опыт, но и развить множество навыков, которые будут полезны им в будущем. Призовое место наших ребят во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства доказывает, что трудовые отряды становятся платформой для роста и развития подростков. Этот успех – результат не только усердия каждого участника, но и свидетельство того, что они смогли эффективнее усвоить полученные знания и повысить свои профессиональные навыки благодаря работе этим летом, в каникулярный период, – поделилась Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В Крыму трудовые отряды подростков работают уже несколько лет. Ребята трудоустраиваются в основном летом, чаще всего в сфере детской анимации и оздоровительного отдыха. Российские студенческие отряды помогают школьникам найти работодателей, пройти обучение и получить первые трудовые навыки.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

