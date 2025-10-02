Крымские подростки вышли в финал всероссийского конкурса профмастерства

Крымская команда трудовых отрядов подростков вошла в двадатку лучших в стране и стала финалистом престижного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди трудовых отрядов подростков.

Финал состоится с 13 по 16 ноября в Красноярске в рамках Всероссийского слёта Российских студенческих отрядов. Участников ждут конкурсные задания: разработка проектов, решение кейсов и презентация тематических уроков.

Трудовые отряды подростков Республики Крым становятся всё более популярным направлением в нашей организации! С каждым годом к нам приходит всё больше молодежи, желающей провести летние каникулы на своем первом месте работы. Это отличная возможность для подростков не только сделать свои первые шаги в профессиональной сфере, но и получить ценный опыт. Мы рады, что мастерство ребят позволило им пройти в финал конкурса профессионального мастерства. Только вместе мы можем предложить нашим подросткам такие возможности, способствуя их развитию и формированию трудовых навыков, – поделилась Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В Крыму трудовые отряды подростков работают несколько лет. Ребята трудоустраиваются в основном летом, чаще всего в сфере детской анимации и оздоровительного отдыха. Российские студенческие отряды помогают школьникам найти работодателей, пройти обучение и получить первые трудовые навыки.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

