Крымские поисковики отправятся в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 24.11.2025

Поисковики из Крыма готовятся отправиться на освобожденные территории в зоне специальной военной операции, чтобы искать погибших героев как периода Великой Отечественной войны, так и СВО. Работы начнутся в следующем году и будут проводиться по планам Министерства обороны. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель военного-патриотического поискового объединения «КРЫМ-ПОИСК» Николай Шевченко. В зоне СВО будут искать погибших героев как периода Великой Отечественной войны, так и спецоперации.

В ходе проведения любых боевых действиях возникает ситуация, когда на участках фронта, где проходили бои, в особенности ожесточенные, остаются тела военнослужащих, которые по тем или иным причинам не удалось вынести и подобающим образом предать земле, потому задачи поисковиков всегда одни и те же.

Найти, установить и увековечить. Это работа и на тех территориях, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, и на тех, где проходили уже современные бои, – сказал Шевченко.

По его словам, в какие именно районы СВО отправятся крымские поисковики и в каком количестве, будет ясно в ближайшее время, а работы начнут в 2026-м году.

Работы будут проводиться по планам Министерства обороны, которые будут утверждены к концу года, – уточнил спикер.

Он добавил, что поисковые операции начнутся после того, как там пройдут работы по разминированию, их проведут силами военнослужащих Минобороны и специализированных подразделений гражданских организаций.

И до того, как поисковики будут привлечены и направятся на исторические территории, там, где велись боевые действия, они пройдут специальную подготовку. Плюс до начала работ будет проведена адаптация, то есть их ознакомление с ситуацией, с местностью. Они изучат виды боеприпасов, которые могут встретиться им при проведении поисковых работ и представлять опасность и так далее, – объяснил гость эфира.

Он отметил, что в Крыму масштаб поисковых операций по поиску останков советских бойцов периода Великой Отечественной войны сейчас сокращен ввиду того, что большое число ребят из числа участников поискового движения ушли выполнить свой воинский долг и находятся в зоне СВО.

Но по их возвращении движение обретет новый всплеск, потому что, приезжая в отпуска, ребята делятся впечатлениями, говорят, что работа наша важная и нужная. Для каждого солдата, который находится на передовой, самое главное, чтобы его помнили. Любого греет надежда, что за ним придут и он не будет забыт, – подытожил поисковик.

источник: РИА Новости Крым 

