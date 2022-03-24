Крымские политики об уроках истории и НАТОвских бомбардировках Сербии

В этот день, 23 года назад началась бомбардировка мирных городов Сербии, которую поддержали все участники НАТО. Жертв варварской атаки не счесть. Сегодня руками Запада создан военный конфликт на Украине, где новую жизнь получил нацистский режим. Как и тогда, выступая против военного преступления, Россия встала на защиту не только украинцев, но и собственного народа. А представители НАТО, словно глумясь над убитыми сербами, проводят в Брюсселе саммит, где обсуждается «безопасность» Европы и военная помощь нацистской Украине. Крымские эксперты поделились своим мнением о происходящих событиях.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди:

Сегодня 23-я годовщина начала бомбардировок силами НАТО союзной республики Югославии. Эта агрессия в обход ООН, игнорирование международного права. Многочисленным военным преступлениям, которые были совершены в тот период времени на территории Югославии, и сегодня никто не дал должной оценки. И мы этому не удивлены. Верх цинизма, это памятник, установленный в Косово, Мадлен Олбрайт, которая являлась идеологом бомбардировок. Памятник за убийство мирного населения, мирных сербов. В истории все взаимосвязано. Именно вчера Мадлен Олбрайт и умерла, накануне годовщины начала тех бомбардировок.

На открытии этого памятника позора, как я его называю, присутствовал президент Хашим Тачи, бывший полевой командир армии освобождения Косово, который торговал органами убитых сербов. Сейчас тоже самое происходит на территории Украины. И все эти военные преступления совершаются при потворстве США. Связь с неонацизмом и фашизмом очевидна. Единственный, кто встал на защиту Европы и ее жителей, – это Российская Федерация. Время все расставит по своим местам, военные преступники будут наказаны, а украинский режим будет свергнут. На территории Украины гибнут мирные люди и ответственность за это будет нести Байден и компания, которые практически не поддержали операцию России по денацификации Украины».