Крымские политики об уроках истории и НАТОвских бомбардировках Сербии

В этот день, 23 года назад началась бомбардировка мирных городов Сербии, которую поддержали все участники НАТО. Жертв варварской атаки не счесть. Сегодня руками Запада создан военный конфликт на Украине, где новую жизнь получил нацистский режим. Как и тогда, выступая против военного преступления, Россия встала на защиту не только украинцев, но и собственного народа. А представители НАТО, словно глумясь над убитыми сербами, проводят в Брюсселе саммит, где обсуждается «безопасность» Европы и военная помощь нацистской Украине. Крымские эксперты поделились своим мнением о происходящих событиях.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди:
Сегодня 23-я годовщина начала бомбардировок силами НАТО союзной республики Югославии. Эта агрессия в обход ООН, игнорирование международного права. Многочисленным военным преступлениям, которые были совершены в тот период времени на территории Югославии, и сегодня никто не дал должной оценки. И мы этому не удивлены. Верх цинизма, это памятник, установленный в Косово, Мадлен Олбрайт, которая являлась идеологом бомбардировок. Памятник за убийство мирного населения, мирных сербов. В истории все взаимосвязано. Именно вчера Мадлен Олбрайт и умерла, накануне годовщины начала тех бомбардировок.
На открытии этого памятника позора, как я его называю, присутствовал президент Хашим Тачи, бывший полевой командир армии освобождения Косово, который торговал органами убитых сербов. Сейчас тоже самое происходит на территории Украины. И все эти военные преступления совершаются при потворстве США. Связь с неонацизмом и фашизмом очевидна. Единственный, кто встал на защиту Европы и ее жителей, – это Российская Федерация. Время все расставит по своим местам, военные преступники будут наказаны, а украинский режим будет свергнут. На территории Украины гибнут мирные люди и ответственность за это будет нести Байден и компания, которые практически не поддержали операцию России по денацификации Украины».
Глава Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель:
Там, где НАТО обозначает свое присутствие, там на сто процентов возникают боевые действия, что приводит к потере человеческих жизней. По-моему, с каждым днем мировое сообщество больше начинает понимать, что НАТО – это агрессивный военный блок, который является инструментом в руках США для решения своих боевых, экономических, политических, геополитических целей. Россия на протяжении веков войны не начинала, она их заканчивала. То, что сейчас происходит на Украине, спецоперация – это вынужденная мера. Благодаря тому, что эта спецоперация началась вовремя, мы избежали вторжения на территорию РФ. Сегодня есть данные о том, что с территории Украины при поддержке США готовилось вторжение на территорию РФ.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков:
Натовцы и американцы – полнейшие лицемеры. Югославия – это вопиющий факт беззакония, попрания всех международных норм в новейшей истории. Они бомбили страну, которая находится в центре Европы, развязали войны в Ираке, Ливии, Сирии. НАТО – это агрессивный блок, который не приносит мир и согласие на нашу землю. Альянс – источник раздоров и конфликтов. Чтобы им противостоять, нам нужно быть сильными.
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