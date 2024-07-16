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ские полицейские раскрыли преступление прошлых лет

Крымские полицейские раскрыли преступление прошлых лет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 21:15 16.07.2024

Сотрудники крымской полиции раскрыли преступление, совершенное дистанционным способом 4 года назад на территории города Симферополя.

В 2020 году в отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что через интернет-сервис бесплатных объявлений хотела купить шубу, нашла выгодное предложение и связалась с «продавцом». Собеседница сообщила заявительнице, что отправит товар после предоплаты, на что женщина согласилась и перевела денежные средства. Позже на связь с заявительницей никто не вышел, а деньги так и не вернули. Общая сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Тем не менее, симферопольские полицейские продолжали работать до достижения результата – задержания подозреваемой в совершении преступления. И при проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В июле текущего года сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области задержали злоумышленницу в г. Курганск по месту ее проживания. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 31-летняя женщина.

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Следователем отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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