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ские пожарные отбили дом от огня в Нижнегорском районе

Крымские пожарные отбили дом от огня в Нижнегорском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:46 04.01.2024

Вчера в 12:39 на пульт спасения поступил сигнал о пожаре в с. Новоивановка (в Нижнегорском районе). На территории частного домовладения загорелась хозпостройка. Через несколько минут возникла реальная угроза «перехода» огня на дом.

Крымские пожарные отбили дом от огня в Нижнегорском районе

Жильцы эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные и ликвидировали возгорание в течение 1 часа 50 минут. Площадь пожара составила 100 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Крымские пожарные отбили дом от огня в Нижнегорском районе

Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.

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Крымские пожарные отбили дом от огня в Нижнегорском районе

Фото: МЧС РК.

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