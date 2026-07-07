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В Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям
фото: © РИА Новости . Нина Зотина

Крымские предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

Опубликовал: news-parser в Актуально 19:40 07.07.2026

Крымские предприниматели, столкнувшиеся со сложностями при ведении бизнеса в текущих условиях, имеют возможность рассказать о своих конкретных проблемах через яндекс-форму. Все поступившие сведения будут переданы республиканскому правительству. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РК.

Разработана яндекс-форма для представителей крымского бизнес-сообщества, которые столкнулись с существенными трудностями в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Организациям и предпринимателям предлагается кратко сформулировать проблемные вопросы, — говорится в сообщении.

Информация будет передана для анализа крымскому правительству с целью принятия решения об оказании своевременных мер поддержки, добавили в ведомстве.

Заполнить яндекс-форму можно по ссылке https://clck.su/BWBWm

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым

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