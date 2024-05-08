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ские предприниматели получили 320 млн рублей в виде микрозаймов на развитие бизнеса

Крымские предприниматели получили 320 млн рублей в виде микрозаймов на развитие бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 08.05.2024

С начала года Фондом микрофинансирования в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выдано более 200 микрозаймов на общую сумму свыше 320 млн рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Тенденция к росту числа заёмщиков сохраняется, что свидетельствует об эффективности и актуальности данного финансового инструмента. Среди заёмщиков как предприниматели, так и самозанятые из самых разных отраслей бизнеса – это и оптовая и розничная торговля, и выращивание зерновых, и услуги по бухгалтерскому учёту, и многое другое, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организации предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 17% годовых.

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источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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