Крымские предприниматели получили 320 млн рублей в виде микрозаймов на развитие бизнеса

Тенденция к росту числа заёмщиков сохраняется, что свидетельствует об эффективности и актуальности данного финансового инструмента. Среди заёмщиков как предприниматели, так и самозанятые из самых разных отраслей бизнеса – это и оптовая и розничная торговля, и выращивание зерновых, и услуги по бухгалтерскому учёту, и многое другое, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организации предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 17% годовых.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК