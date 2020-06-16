Крымские предприниматели получили почти 234 млн. рублей кредитов для возобновления деятельности. Об этом рассказала вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Программа льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% набирает обороты. Сегодня представители бизнеса получили поддержку в размере 233 миллиона 585 тысяч рублей. 193,5 миллионов рублей приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства, 40 миллионов – на юридические лица, — рассказала вице-премьер.

Ирина Кивико также напомнила об условиях новой льготной программы. Важнейшим ее преимуществом является возможность списания долга и процентов по нему.

Так, если получатели кредитов под 2% обеспечат сохранение 90% штата к 1 марта 2021 года, то после истечения срока кредита (1 апреля 2021 года) он будет полностью списан вместе с процентами. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. В случае, если занятость сохранить на предприятии не удастся, заемщику необходимо будет вернуть долг банку с учетом процентов.

Программа кредитования по 2% на возобновление деятельности бизнеса утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 16.05.2020 года. В Крыму проект стартовал с 1 июня. Сегодня в республике такую услугу можно получить в Генбанке. Еще два банковских учреждения полуострова – РНКБ Банк (ПАО) и Банк «Россия» заключают соглашения с федеральным министерством экономического развития для вступления в программу.