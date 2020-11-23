Крымские предприниматели прошли онлайн-курс «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн»

Больше 200 предпринимателей из Республики Крым прошли 4 недели интенсивного обучения в рамках онлайн-курс «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн». Вебинары, отраслевые онлайн-обсуждения, работа в малых группах, пошаговый контроль выполнения домашних заданий и индивидуальные сопровождения менторов дали синергетический эффект.

Многие участники отметили, что совершили заметный рывок в бизнесе, открыли новое направление или детально изучили свой бизнес для будущего развития. Благодаря организаторам акселерационной программы – Фонду поддержки предпринимательства Крыма, Центру «Мой Бизнес», Министерству экономического развития Республики Крым и Дому предпринимателя Республики Крым обучение для всех предпринимателей было бесплатным! Все участники акселератора «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» получили сертификаты об окончании обучения, — сообщили в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Крыма.

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» отметила смелость предпринимателей-участников образовательной программы, которые продолжают пробовать новое, искать инструменты для развития своего бизнеса, несмотря ни на что, и смотреть с позитивом в будущее своих бизнес-проектов:

Благодарю предпринимателей Крыма за то, что нашли в себе силы и энергию противостоять обстоятельствам, чтобы искать новые возможности. И, конечно же, огромная благодарность Министерству экономического развития Республики Крым, Центру «Мой Бизнес», Фонду поддержки предпринимательства Крыма и Дому предпринимателя Республики Крым, благодаря которым наш онлайн-курс «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» состоялся.

Светлана Школьникова, заместитель руководителя информационно-образовательного центра Фонда поддержки предпринимательства Крыма подчеркнула, что более 200 предпринимателей и их сотрудников приняли участие в акселераторе:

Сейчас очень непростое время, когда много задач в жизни, когда что-то нужно делать, как-то спасаться, и я благодарна нашим предпринимателям за то, что они выбрали путь развития, что они знают куда идти. Я желаю нашим предпринимателям, получившим новые знания из нашей обучающей программы, чтобы они стали хорошим толчком и опорой для развития вашего бизнеса в такой трудный экономический период. И напоминаю, что двери Дома предпринимателя всегда для вас открыты.

Бизнес-тренер, эксперт по стратегическим сессиям и спикер онлайн-курса «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн», Роман Дусенко, поделился впечатлениями о своей группе учащихся:

Моя группа была очень разная, у всех были разные направления в бизнесе, но тем не менее каждый из участников взял для себя нужную информацию. Мы – спикеры, всегда открыты, всегда на связи и готовы помогать, если кому-то нужна наша помощь, консультация.

Участник акселератора, предприниматель Константин Ёлкин поблагодарил организаторов образовательной программы, рассказав, что получил много полезной информации и реальных инструментов для внедрения в свой бизнес:

Очень много ценных знаний, которые помогают двигаться дальше. Если говорить про наш личный опыт, то нашему бизнесу эти знания помогли выстрелить.

Максим Баринов, предприниматель, участник онлайн-курса «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн» отметил, что акселерационная программа удалась:

Мы познакомились с идейными и целеустремлёнными людьми. И сейчас благодаря Фонду поддержки предпринимательства Крыма планируем расширить производство.

Роман Володин, к.э.н., руководитель Digital-агентства Романа Володина и трекер акселератора поделился своим восхищением от предпринимателей Крыма, отметив, что несмотря на ограниченный рынок и проблемы из-за присоединения, с тем же интернетом, бизнесмены преодолевают это очень достойно:

Мне удалось поработать именно в том ракурсе, в котором бы хотелось, то есть была постоянная обратная связь, был виден результат. Более того, участники и меня самого мотивировали что-то делать.

Татьяна Дёмина, генеральный директор «Секретория» и спикер образовательной программы рассказала, что для неё это был самый тёплый и продуктивный акселератор:

Моя группа меня очень порадовала, они были очень активные, пытающиеся всё внедрить, и в целом они были жадные до знаний. Я видела, как представители малого и среднего бизнеса Крыма просто поражали меня тем, что считали оборачиваемость уже на данный момент, имея небольшую торговую точку. Это очень классно, потому что это даёт возможность зарабатывать больше прибыли. У нас получилось сделать даже так, что участники стали пользоваться услугами друг друга. Получился вот такой полезный симбиоз.

Модули курса, отмечают организаторы проекта, охватили главные аспекты развития любой компании: построение бизнес-модели, управление командой, масштабирование, стратегическое планирование, маркетинг и продажи. Итогом обучения стала пошаговая стратегия перестройки бизнеса с учётом рекомендаций и оценки экспертов курса.