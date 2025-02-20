Крымские предприниматели рассказали, как поздравят персонал с 23 Февраля и 8 Марта

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.
В этом году 14% компаний планируют выплатить премии к 23 Февраля. 56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 46% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба.
К 8 Марта премии планируют выплатить 13% работодателей, а подарки — 57%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют 43% компаний.
Время проведения: 2-18 февраля 2025 года
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С тегами: праздники в Крыму