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Крымские предприниматели рассказали, как поздравят персонал с 23 Февраля и 8 Марта
фото: pxhere.com

Крымские предприниматели рассказали, как поздравят персонал с 23 Февраля и 8 Марта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 20.02.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

В этом году 14% компаний планируют выплатить премии к 23 Февраля. 56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 46% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба.

К 8 Марта премии планируют выплатить 13% работодателей, а подарки — 57%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня организуют 43% компаний.

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Время проведения: 2-18 февраля 2025 года

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