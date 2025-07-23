Крымские предприниматели с начала года на развитие бизнеса привлекли около 6 млрд рублей

За шесть месяцев текущего года благодаря поручительствам Крымского гарантийного фонда предприниматели республики смогли привлечь на развитие бизнеса 5,95 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Стоит отметить результативность предоставляемых в регионе мер поддержки, о чём мы традиционно судим не только по итогам года, но и по промежуточным результатам. Видим, что охотно за поручительствами и другими мерами поддержки обращаются предприятия приоритетных отраслей экономики, переживающие процессы роста, укрупнения и масштабирования, и что, конечно же, также является ещё одним критерием и показателем роста экономики региона в целом, — отметила Ирина Кивико.
Как уточнила вице-премьер, с начала года Крымский гарантийный фонд предоставил 52 поручительства на сумму 322 млн рублей, что позволило предпринимателями привлечь 5,95 млрд заёмных средств.
При этом от общего числа предоставленных поручительств на предприятия сферы торговли пришёлся 21%, строительство – 38,1%, сельское хозяйство – 14,2%, производство – 12,7%. Средний размер поручительства в 2025 году составил 6,2 млн рублей со ставкой от 0,25% годовых.
Также за шесть месяцев текущего года Региональная лизинговая компания Республики Крым заключила 100 договоров на поставку оборудования по программе льготного лизинга на общую сумму 669 млн рублей.
В числе поставленного предпринимателями республики оборудования: транспорт – 35 единиц, оборудование для производства – 34 единицы, сельскохозяйственная и специальная техника – 31 единица.
Напомним, новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», действующий в стране с начала 2025 года, объединяет федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, а также развитие государственной системы статистики и прогнозирования.
По информации Министерства экономического развития Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму