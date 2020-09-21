Крымские предприниматели смогут получить гранты на поддержку проектов в сфере туризма до 3 млн. рублей

Прием заявок на конкурс стартует 22 сентября.

С 22 сентября 2020 года стартует конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Участники конкурса могут получить грант на реализацию собственного проекта в сфере туризма.

Как сообщили в Совмине РК, к участию в конкурсе допускаются проекты по разработке новых туристических маршрутов, аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам, проекты, создающие доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, по развитию инклюзивного туризма. Поддержку можно получить на приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест).

Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020 года, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

При этом у конкурсантов не должно быть задолженностей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Максимальный размер гранта — 3 млн. рублей. При этом размер собственных средств участника должен составлять не менее 30% от объема гранта.

Оценивать проекты конкурсная комиссия будет по нескольким критериям. Так, проект должен способствовать увеличению количества туристов, продолжительности пребывания туристов, росту среднего чека, либо позволить расширить сезонные предложения на туристическом рынке (весной и осенью). Также будет учитываться возможность проекта увеличить посещаемость объектов показа или туристских маршрутов, — отметили в минкурортов РК.

У участника конкурса должны быть реализованные проекты по заявленной тематике, соответствие опыта и компетенций команды проекта заявленной теме. Кроме того, основные виды деятельности участника конкурса должны соответствовать заявленным.

Также необходимо наличие соглашения с органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории в границах туристского кластера или гарантийного письма, подтверждающего поддержку мероприятия.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти регистрацию на сайте конкурса , создать и заполнить заявку на участие. Результаты будут объявлены на сайте конкурса.