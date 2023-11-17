В Крыму турбизнес получил свыше двух миллиардов рублей субсидий

В Крыму завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы из расчета 4 МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как уточнил Глава РК Сергей Аксёнов, заявки принимались республиканским министерством курортов и туризма от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, сетевых отелей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей.

Напомню, что данная мера реализуется по поручению Президента Российской Федерации и при непосредственном участии Правительства РФ и Совета министров Республики Крым. Выплаты направлены на поддержку курортной отрасли и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления. Это позволяет сохранить трудовые коллективы и обеспечить жизнеспособность предприятий, — отметил Аксёнов.