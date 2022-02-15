Крымские предприниматели стали участниками 29-й международной выставки «ПРОДЭКСПО-2022», которая проходила в Москве с 7 по 11 февраля. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

«ПРОДЭКСПО» — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На ней были представлены товары со всего мира: от базовых продуктов питания до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание. Всего на выставке свою продукцию представили более 2 тыс. компаний из 54 стран мира, а посетили ее более 68 тыс. человек.

На выставке крымские предприниматели презентовали кондитерские изделия, сыры, молочную продукцию, морепродукты и различные соления. Также активно заключались контракты с представителями других регионов, что безусловно очень важно для расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей. У наших предпринимателей есть хорошие возможности для наращивания объемов производства, – отметила Ирина Кивико.

Участие в мероприятии представителей бизнес-сообщества стало возможным благодаря центру кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма, при содействии министерства экономического развития Республики Крым и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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