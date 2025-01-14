Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Предприятия Крыма | Крымские предприятия осваивают новые виды продукции
актуально в республике
Крымские предприятия осваивают новые виды продукции
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Крымские предприятия осваивают новые виды продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Предприятия Крыма 15:53 14.01.2025

На протяжении последних лет промышленные предприятия Крыма значительно увеличивают ассортимент выпускаемой продукции. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Председатель Правительства Крыма привел примеры успешных инициатив. Так, фирма «Сэлма» расширила линейку сварочного оборудования, а на заводе «Фиолент» запущено производство корабельных автоматов и высокоточных трансформаторов.

Он также отметил, что Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод восстановил насаждения эфиромасличных культур. Крымский содовый завод и «Титановые Инвестиции» также активно работают над расширением рынков сбыта и увеличением объемов производства.

Запущены новые производства по выпуску газобетона, бетонных изделий для строительства, проводов и кабелей, пластмассовых изделий, парфюмерной и косметической продукции. В планах создание новых предприятий по производству кабельной продукции, гипсокартона, а также минеральной ваты, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам вице-премьера, все шаги в этом направлении будут способствовать дальнейшему экономическому развитию Крыма.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: предприятия Крыма

предприятия Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.