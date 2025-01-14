Крымские предприятия осваивают новые виды продукции

Председатель Правительства Крыма привел примеры успешных инициатив. Так, фирма «Сэлма» расширила линейку сварочного оборудования, а на заводе «Фиолент» запущено производство корабельных автоматов и высокоточных трансформаторов.

Он также отметил, что Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод восстановил насаждения эфиромасличных культур. Крымский содовый завод и «Титановые Инвестиции» также активно работают над расширением рынков сбыта и увеличением объемов производства.

Запущены новые производства по выпуску газобетона, бетонных изделий для строительства, проводов и кабелей, пластмассовых изделий, парфюмерной и косметической продукции. В планах создание новых предприятий по производству кабельной продукции, гипсокартона, а также минеральной ваты, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам вице-премьера, все шаги в этом направлении будут способствовать дальнейшему экономическому развитию Крыма.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым