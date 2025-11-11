Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымские предприятия представили республику на крупнейшей мировой выставке в Китае
Новости Республики
Крымские предприятия представили республику на крупнейшей мировой выставке в Китае
фото: пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

Крымские предприятия представили республику на крупнейшей мировой выставке в Китае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:47 11.11.2025

В Китае завершилась одна из крупнейших мировых выставок – Кантонская ярмарка, участие в которой приняли крымские производители косметики, чая, кондитерских изделий, а также зерновая компания. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико:

Крымская делегация достойно представила республику на крупнейшей мировой выставке в Китае и возвращается домой с багажом новых полезных контактов и договоренностей. За время работы в рамках выставки наши предприниматели провели десятки переговоров с потенциальными партнерами из Китая, а также стран Азии и Ближнего Востока, что, безусловно, открывает для производителей Республики Крым новые перспективы.

Кантонская ярмарка – крупнейшая мировая торговая выставка, которая в этом году проходила в китайском городе Гуанчжоу, собрав участников из 218 стран мира.

Узнайте больше:  Михаил Мишустин про НДС: «Начнем с 20 млн». Ранее, в Госдуме поддержали налоговые поправки, но предложили отсрочку. Теперь цифры озвучил Председатель Правительства

Организатором коллективного стенда республики на выставке в Гуанчжоу выступил Южный региональный Центр поддержки экспорта при поддержке Совета министров Республики Крым в рамках нацпроекта «Межрегиональная кооперация и экспорт».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x