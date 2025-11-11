Крымские предприятия представили республику на крупнейшей мировой выставке в Китае

В Китае завершилась одна из крупнейших мировых выставок – Кантонская ярмарка, участие в которой приняли крымские производители косметики, чая, кондитерских изделий, а также зерновая компания. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико:
Крымская делегация достойно представила республику на крупнейшей мировой выставке в Китае и возвращается домой с багажом новых полезных контактов и договоренностей. За время работы в рамках выставки наши предприниматели провели десятки переговоров с потенциальными партнерами из Китая, а также стран Азии и Ближнего Востока, что, безусловно, открывает для производителей Республики Крым новые перспективы.
Кантонская ярмарка – крупнейшая мировая торговая выставка, которая в этом году проходила в китайском городе Гуанчжоу, собрав участников из 218 стран мира.
Организатором коллективного стенда республики на выставке в Гуанчжоу выступил Южный региональный Центр поддержки экспорта при поддержке Совета министров Республики Крым в рамках нацпроекта «Межрегиональная кооперация и экспорт».
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир