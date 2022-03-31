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Крымские призывники не будут служить в «горячих» точках
Фото: МО РФ

Крымские призывники не будут служить в «горячих» точках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 31.03.2022

1 апреля начинается весенний призыв в Вооруженные силы России. Он заканчивается 15 июля. Срок службы для новобранцев не изменился. Учиться военному делу им предстоит ровно один год.

По данным Министерства обороны РФ, в армейский строй встанут 134,5 тысячи юношей. Это меньше, чем год назад.

Граждане России, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не попадут в «горячие» точки, — заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Вместе с тем все, кто выполнил свой конституционный долг, отслужил установленные сроки службы, этой весной уволятся в запас и отправятся домой.

По словам Шойгу, военная служба для большинства призывников начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах. Она продлится от трех до пяти месяцев.

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Призывная кампания в России проходит дважды в год в одно и то же время. Весенний набор стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

Напомним, по достижении 16 лет каждый молодой человек встает на воинский учет и получает приписное свидетельство. Призыву подлежат только те, кому исполняется 18 лет. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу. Например, для получения образования, ухода за больным родственником.


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