Крымские проекты — победители VIII Международного туристического фестиваля «Диво Евразии»

По данным организаторов, программа фестиваля в этом году была существенно расширена и включала в себя целый ряд новых престижных конкурсных мероприятий. Фестиваль объединил представителей различных стран и регионов Евразии. В нем участвовали команды из 51 региона России, а также представители Беларуси, Китая,Турции, стран Средней Азии, Сингапура и Кот-д’Ивуара.

Так, в III Международном конкурсе видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии», прошедшем в рамках фестиваля, 1 место в номинации «Курортные технологии» присуждено видеоролику «Санаторий Пирогова — назад в будущее».

2 место у проекта санатория «Возрождение — все для победы». Также 2 место за видео «Санаторий Пирогова в цифрах» в номинации «Курортные факторы».

В Первой Международной премии в сфере креативного туризма и инноваций «Creative Travel Awards», состоявшейся в рамках фестиваля Лауреатами Первой премии стали проекты:

Проект «Неслучайные истории» (номинация — «Лучшая коллаборация в сфере креативного туризма», автор — ООО «ПАРК ФОРОС», Республика Крым);

Проект «Форосские пленэры» (номинация — «Лучший проект по развитию креативных сообществ», автор — ООО «ПАРК ФОРОС», Республика Крым);

Проект «Гринландия» в российской парфюмерии» (номинация — «Лучшая коллаборация в креативном туризме», автор — МБУК «Феодосийский литературно-мемориальный музей им. А.С.Грина», Республика Крым).

Награды Международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «DIVO EURASIA» получили и севастопольские проекты:

Номинация «Вертикальные ролики» (до 30 сек)

1 место — «Золотая Балка» представляет: «Кюве де Витмер Блан де Нуар», Севастополь

Номинация «Туристические направления» (регионы)

2 место — Севастополь — патриотическая столица России

Номинация «Вертикальные ролики» (до 4 мин.)

3 место — А ты здесь был? Севастополь

Ознакомиться со списком победителей https://divo.pw/winners2025

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК