Крымские проекты — в лидерах форума «Сильные идеи для нового времени»

Крымские проекты в числе лидеров форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Форум, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ), собрал почти 18 тысяч идей со всей страны, из которых эксперты отобрали 1000 лучших, направленных на повышение качества жизни граждан, технологический и промышленный суверенитет, а также развитие социального предпринимательства.
Крым представил достойные проекты, которые были высоко оценены на федеральном уровне. В ТОП-1000 идей вошли 13 инициатив от республики, среди которых проекты социально-психологической реабилитации и профориентации военнослужащих «Сильнее стали», а один из проектов – Центр развития малой авиации на горе Клементьева – вошел в престижный ТОП-100, — рассказала Ирина Кивико.
Одним из наиболее ярких проектов, представленных Крымом, стал проект «Социальные предприниматели Крымских деревень», который реализуется Центром «Мой бизнес» уже три года. Проект направлен на развитие сельского туризма, поддержку местных производителей, обучение предпринимателей и сохранение культурного наследия Крыма. Он способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и формированию туристических точек притяжения.
В связи с этим, Ирина Кивико напомнила, что в августе 2024 года Центр «Мой бизнес» Республики Крым запускает новый сезон обучения по развитию сельских территорий, в том числе для популяризации социального предпринимательства. Программа этого года – «Нескучная глубинка» — приглашает всех желающих принять участие. Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6874ad6a02848f032c036ce2.
Участие крымских проектов в форуме #СильныеИдеи – это еще одно подтверждение того, что Крым обладает значительным потенциалом для реализации креативных и социально значимых инициатив, — подчеркнула Ирина Кивико.
Ознакомиться с ТОП-1000 идей можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф, используя фильтр «ТОП-1000».
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия