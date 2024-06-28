Крымские разработки армейского спрея набирают обороты

Крымские бойцы на передовой поблагодарили специалистов из родного полуострова за спецспрей для фронта. Партии такого средства Народный фронт передаёт крымским бойцам и медикам на Херсонское и Запорожское направления СВО.

Разработку противовоспалительного антисептика для фронтовых условий крымские специалисты из научного сообщества начали с начало СВО, адаптировав «гражданские» наработки. Основывается средство на уникальных лекарственных эфиро-масличных культурах нашего полуострова. Несколько партий таких спреев Народный фронт уже доставлял крымским бойцам и продолжает делать это дальше.

Средство как противовоспалительное, так и дезинфицирующее. Помогает как от укусов насекомых, мозолей, так и воспалений, ускоряя заживление, что особенно актуально в условиях боевых действий при жаре. Ребята сердечно поблагодарили крымчан за желание помочь и сохранить их здоровье. Мы возим их уже не первую партию, летом они особенно актуальны. Всю обратную связь мы передали разработчикам, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Кроме того, при определенных ситуациях можно обрабатывать и раны. Военные медики поблагодарили за разработку.

Спасибо крымчанам за такие разработки и желание развивать их и делать лучше и эффективнее. Это и есть настоящее единство фронта с тылом, — обратился крымский боец с позывным «Серый» с линии боевого соприкосновения.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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