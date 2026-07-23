Крымские рыбопромышленные компании получат поддержку правительства РФ

Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 23 июля, в ходе заседания правительства РФ заявил его председатель Михаил Мишустин.

По его словам, правительство поддержит рыбопромышленные компании, которые работают на Азовском и Черном морях. Средства помогут рыбопромышленным предприятиям возместить часть затрат на операционные расходы и сохранить рабочие места.

Также Мишустин отметил, что правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, будет введен новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, решить вопрос с кормовой базой.

Председатель правительства РФ добавил, что срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО.

Рассчитываем, что предложенные изменения будут способствовать повышению эффективности в агропромышленном комплексе, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы наши граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания, — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Азово-Черноморском бассейне выловили почти 20 тысяч тонн рыбы. Из этого количества хамса составляет 12,4 тыс. тонн.

источник: РИА Новости Крым

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