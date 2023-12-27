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ские самбисты на чемпионате ЮФО в Армавире завоевали пять медалей
фото: ВКонтакте, Владимир Красов

Крымские самбисты на чемпионате ЮФО в Армавире завоевали пять медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:06 27.12.2023

В Армавире Краснодарского края прошел чемпионат Южного федерального округа по самбо. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов (мужчины и женщины) из Крыма, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей.

В активе сборной Крыма – 5 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые). Юлия Ревва стала чемпионкой ЮФО в весовой категории до 59 кг. Серебряные награды достались Алене Белоусовой (до 50 кг) и Марине Антошкиной (до 80 кг), бронзовые – Максиму Овчаруку (до 88 кг) и Дарье Давыдюк (до 59 кг). Юлия Ревва, Алена Белоусова и Марина Антошкина получили путевки на чемпионат России, — отмечает «Крымский спорт»

Все спортсмены – из Керчи, тренируются под руководством Владимира Красова.

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