 Крымские самозанятые заработали почти три миллиарда рублей

Как сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико, с 1 июля 2020 года – со дня начала работы налогового спецрежима – самозанятые лица выполнили работы общим объемом более 2,8 млрд рублей. Всего в качестве самозанятых в Крыму зарегистрировались более 29 тысяч граждан.

На данный момент в Крыму 26,6 тыс. действующих плательщиков на профессиональный доход. Эта тенденция роста показала высокую адаптивность к работе, многие ИП перешли на более комфортный им налоговый режим. Суммарный объем отчислений по налогу на профессиональные доходы самозанятых лиц в республике превысил 60,9 млн рублей. Средний чек вырос по сравнению с началом года на 500 руб. и составляет 3 530 руб. Самый большой показатель по зарегистрированным самозанятым лицам – в сфере пассажирских перевозок, — сообщила Ирина Кивико.

В ближайшей перспективе, налоговая ставка на доходы самозанятых лиц будет оставаться неизменной, как и в начале программы – 6% на доходы юридических лиц и 4% – на все доходы, полученные в результате профессиональной деятельности физических лиц.