Крымские санатории помогут летом детям, перенёсшим коронавирус

Санатории Крыма будут этим летом принимать детей, вылечившихся после заражения новым коронавирусом, чтобы помочь им в восстановлении здоровья. Речь об этом шла на встрече Президента РФ Владимира Путина с медицинскими работниками, состоявшейся в режиме видеоконференции.

В этом году нам придется работать и с больными, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы надеемся, что климат евпаторийский им поможет в восстановлении здоровья. Ждем всех гостей к себе и обеспечим противоэпидемический режим, профилактику, чтобы было все благополучно, — цитирует ТАСС врача-педиатра евпаторийского санатория «Орленок» Наталию Шелепу.

По словам специалистов, для размещения в санаториях будут предъявляться особые требования.

В обязательном порядке, как и было — санаторно-курортная карта, обязательная справка об эпидокружении и обязательно анализ на ПЦР. Надеемся, что в дальнейшем все будет снято, — отметила Наталия Шелепа.