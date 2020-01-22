Крымские сельчане могут приобретать жилье по ставке до 3% годовых

А еще воспользоваться льготными потребительскими кредитами.

С 2020 года крымские сельчане смогут оформить в банках льготные кредиты в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», предусматривающей выдачу льготной сельской ипотеки и потребительского кредита. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых может подать любой гражданин Российской Федерации. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 млн. рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%, — уточнил крымский вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, что на кредитные средства клиенты банка смогут приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом по договору подряда.

Также у сельчан теперь есть возможность построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке. Программой предусмотрено приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта с земельным участком, расположенном на сельских территориях, — прокомментировал заместитель Председателя Совмина.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает также для жителей села потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых. Он выдается на срок до 60 месяцев.

Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях получить денежные средства в сумме до 250 тыс. рублей. На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда, — подчеркнул Андрей Рюмшин.

По его информации, в ближайшее время будет определена кредитная организация, которая будет реализовывать эту программу на территории Республики Крым.