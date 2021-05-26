Крымские сельхозтоваропроизводители представлены на выставке-ярмарке «Золотая Нива»  

Крымские сельхозтоваропроизводители представили свой стенд на Агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая Нива». Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мероприятие, в котором принимают участие тысячи представителей аграрной сферы, проходит в Краснодаре с 25 по 28 мая.

Крымские аграрии презентуют лучшие образцы и сортовой состав элитного семенного материала. В рамках деловой программы выставки обсуждаются и находят решение важнейшие проблемы отрасли, в дискуссиях участвуют руководители министерств сельского хозяйства, в том числе и представители минсельхоза Крыма, а также крупных машиностроительных заводов, — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что потенциал республики в этой сфере представляет Крымский семенной альянс, который занимается производством качественных элитных семян в Красногвардейском районе. Производительность завода составляет порядка 10 тонн в час. Предприятие производит непрерывную круглогодичную работу селекционно-семеноводческого центра с остановкой технологического оборудования лишь на проведение регламентных работ. Это позволяет производить 74 тысячи тонн семенного материала в год.

Все участники мероприятия могут ознакомиться с широким ассортиментом предприятия, представленным 14 сортами озимых пшеницы и ячменя, 4 сортами ярового ячменя. Также презентуются лучшие сорта овса, гороха и нута. Семена и удобрения — одна из самых интересных зон для всех аграриев. Именно здесь обсуждаются и презентуют новые селекции и сорта основных сельхоз культур. Кроме того, у посетителей выставки есть возможность решить проблему защиты растений и найти препараты для эффективного земледелия, — отметил глава минсельхоза Крыма.

По его словам, производство качественных суперэлитных и элитных семян существенно повышает конкурентоспособность, дает толчок развитию таких госпрограмм, как импортозамещение, продуктовая безопасность, увеличение экспортного потенциала. Кроме того, качественный семенной материал способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур, а это в свою очередь, создает благоприятные условия для наращивания экспорта продукции и выполнения показателей Регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Выставка расположена на 100 тысячах квадратных метрах. Здесь представлены экспозиции ведущих агротехнических компаний, селекционеров и животноводов, производителей удобрений и оборудования. В эти дни презентуются уникальные технологии переработки и хранения продукции, на прилегающей территории проводится демонстрация технических новинок отрасли в работе.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.