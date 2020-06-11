Крымские семьи уже получили выплаты в 10 тысяч рублей на 236 тысяч детей

С 1 июня крымские семьи начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией. На сегодняшний день обработано и оплачено более 162 тысяч заявлений на 236 015 детей.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ, семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через Единый портал Госуслуг .

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда и в официальных аккаунтах во всех социальных сетях также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, что Пенсионный фонд реализует еще одну меру социальной поддержки семей в связи с пандемией — ежемесячную выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь). Граждане, которые еще не воспользовались этим правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года.

По материалам ПФР и пресс-службы администрации Симферополя.