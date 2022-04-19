Крымские школьники мечтают стать программистами

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского четвертый год подряд фиксируют повышенный спрос на специальности, связанные с цифровыми технологиями. Крымские школьники хотят стать программистами, «айтишниками», познавать информационные технологии.

По техническим направлениям у нас сейчас 200-250 бюджетных мест, — рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии КФУ Алексей Гусев. — Каждый год на 10-15 процентов увеличивается количество мест на такие направления как «программная инженерия», «прикладная математика и информатика», «информатика и вычислительная техника». На «программирование», например, в этом году предоставлено 125 мест, хотя в прошлом было сто. Устойчиво растет конкурс, соответственно повышаются и проходные баллы, и количество мест.

По поручению Президента России Владимира Путина, количество бюджетных мест в вузах ежегодно увеличивается. В этом учебном году выделено почти 24,5 тысячи бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы».

Вузы готовят кадры с учетом запросов экономики, — рассказал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. — Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тысячи мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска.