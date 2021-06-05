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Крымские школьники побывали в Москве на фестивале «Большая перемена»

Крымские школьники побывали в Москве на фестивале «Большая перемена»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:41 05.06.2021

Крымские школьники побывали на фестивале «Большая перемена». Московский фестиваль стал главным событием этого лета. Ребятам представилась возможность посетить экскурсионно-образовательную программу в Московском государственном образовательном комплексе, а так же побывать на профориентационной экскурсии в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

На открытии фестиваля «Большая Перемена» юные крымчане провели целый день в парке Горького, где в разных павильонах были представлены все направления Большой перемены, были организованны разнообразные мастер-классы, познавательные беседы со спикерами фестиваля, арт-объекты для памятных фото.

Закрытием фестиваля стал яркий концерт на главной сцене Большой перемены, где выступили ведущие артисты России. Все участники получили огромное количество ярких эмоций, незабываемых впечатлений, море мотивирующих слов и памятную атрибутику фестиваля «Большая перемена».

Фото и материалы: пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.

Крымские школьники побывали в Москве на фестивале «Большая перемена»

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