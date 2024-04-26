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ские школьники примут участие в финале Всероссийской инклюзивной спартакиады школьников

Крымские школьники примут участие в финале Всероссийской инклюзивной спартакиады школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:03 26.04.2024

Заключительный этап Всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов  пройдет в «Смене» с 3 по 16 мая. В соревнованиях примут участие 243 школьника из 13 регионов России.

Крымские школьники примут участие в финале Всероссийской инклюзивной спартакиады школьников

В финале спартакиады встретятся участники спортивных клубов специальных (коррекционных) школ – победители регионального этапа соревнований. Ребята будут состязаться в легкой атлетике, настольном теннисе, плавании, шашках и мини-футболе. Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачете, получат кубки и дипломы от Министерства просвещения России. Победителей и призеров в личном первенстве наградят медалями и памятными призами.

В «Смене» ребят ждут не только соревнования, но и насыщенная образовательная программа. Для спортсменов будет организована экскурсия по центру профмастерства «Парк Будущего», где представлены современные рабочие и инженерные профессии. Вместе со сверстниками из других образовательных программ дети отпразднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, День Черноморского флота и Международный день семьи.

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Мы подошли к организации спартакиады с высокой степенью ответственности – подготовили для ребят необходимую инфраструктуру, создали комфортную и, главное, доступную среду, отвечающую требованиям безопасности. Надеемся, что сочетание морского климата с дружеской атмосферой лагеря подарят ребятам запас сил, позитивный настрой и веру в победу на соревнованиях», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Церемония открытия всероссийского этапа спартакиады пройдет 5 мая. Прямую трансляцию можно будет увидеть в сообществе «Смены» в социальной сети ВКонтакте.

Всероссийская спартакиада школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства спорта РФ, Движения Первых, Всероссийской федерации школьного спорта, Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Организаторы финального этапа соревнований – Всероссийский детский центр «Смена» и Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания.

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