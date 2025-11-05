Крымские школьники — в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

С 1 по 5 ноября в Международном детском центре «Артек» проходит финал шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов. 1500 старшеклассников из 79 регионов России будут выполнять конкурсные задания и станут участниками просветительской программы. Победители получат 1 миллион рублей.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Финалистами конкурса стали представители трудовых отрядов подростков студенческих отрядов Республики Крым. Учащиеся школ г. Симферополя: МБОУ СОШ №24 им. И.П.Клименко, Доминика Дороховская и МБОУ «СОШ №30 им. А.А. Аматуни», Кудимова Елизавета пройдут ряд конкурсных испытаний и поборются за главный приз — миллион рублей.

Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, а также вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации. В Год защитника Отечества, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания посвящены теме «Памяти поколений».

Участники трудовых отрядов подростков проявляют активность во Всероссийских конкурсах различной направленности. Ребята не ограничиваются проектами Российских студенческих отрядов, но также активно участвуют в программах, организованных президентской платформой «Россия – страна возможностей». Такое участие раскрывает их потенциал и позволяет приобрести бесценный опыт. Уверены, что навыки и знания, которые подростки получают в студенческих отрядах, помогут им в рамках этапов конкурса «Большая перемена», – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более 7 миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») – от науки и технологий до искусства и творчества.

источник: Информация предоставлена пресс-службами МДЦ «Артек» и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

