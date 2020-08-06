Крымские школы искусств модернизируют. Керчь уже получила новое оборудование

В рамках национального проекта «Культура» до конца 2024 года запланировано переоснастить 27 крымских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений. В частности, новое оборудование уже получили детские школы искусств Керчи.

Так, для модернизации материально-технической базы Детской музыкальной школы №1 из республиканского бюджета были выделены денежные средства в объеме свыше 4,3 млн рублей. Школе приобретены и установлены две интерактивные панели и два интерактивных комплекта. Кроме того, закуплены музыкальные инструменты, комплект духовых инструментов, акустические фортепиано «Yamaha», аккордеон и баян «Юпитер», а также 370 учебных сборников и пособий, комплектующих к инструментам, — цитирует пресс-служба главу Министерства культуры РК Арину Новосельскую.

Керченская музыкальная школа №2 из республиканского бюджета также получила денежные средства в том же объеме. Для школы приобретена новая литература, комплектующие к музыкальным инструментам, оборудование, активная акустическая система, микрофон, интерактивные панель и комплект, короткофокусный проектор. Помимо этого, новыми музыкальными инструментами оснащено народное отделение школы (балалайка, домра альт, флейта, гитара «Yamaha», трансакустическая классическая гитара «Yamaha», профессиональный армянский дудук, баян ученический двухголосный «Тула», гармонь, аккордеоны «Юпитер»), а струнное и фортепианное отделения получили скрипки и пианино «Yamahа» соответственно.

По словам Арины Новосельской, региональный проект «Культурная среда» реализуется в республике успешно и направлен на повышение качества образования: оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Уже обновлены парки музыкальных инструментов, издания нотной и учебной литературы, комплексы аппаратуры в школах искусств Евпатории, Симферополя, Кировского, Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского.

СПРАВКА. В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Республике Крым в текущем году предусмотрена модернизация восьми детских школ искусств и одного профессионального образовательного учреждения на общую сумму 39,1 млн рублей. В 2022 году модернизация коснется девяти детских школ искусств в объеме финансирования 39,1 млн рублей, а в 2024 году — восьми школ искусств и одного профессионального образовательного учреждения в сфере культуры на сумму 39,1 млн рублей.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым