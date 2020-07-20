Крымские синоптики прогнозируют непогоду — от дождей до ливней, с грозой и шквалом

Во вторник атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни с градом, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье до 25°; днем 27-32°, в горах 21-26°. Ветер северо-западный 8-13 м/с. В среду в дневные часы еще вероятны локальные грозовые дожди. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, солнечную погоду. Ветер северо-восточный умеренный. Температурный фон без изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .