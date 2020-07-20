Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Крымские синоптики прогнозируют непогоду — от дождей до ливней, с грозой и шквалом

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Решать ее обещают. Мы работаем в ручном режиме.Мы понимаем решение проблемы: мы в Федеральную целевую программу (ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" — ред.) заложили новую ливневую канализацию в городе. В течение двух лет она будет построена и проблем не будет, — заверил врио главы администрации Евпатории Роман Тихончук. Признание проблемы – первый шаг в ее решении. И все-таки, так и просится вопрос: почему сначала набережная, а лишь потом канализация?

Крымские синоптики прогнозируют непогоду — от дождей до ливней, с грозой и шквалом

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:47 20.07.2020

Во вторник атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни с градом, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье до 25°; днем 27-32°, в горах 21-26°. Ветер северо-западный 8-13 м/с. В среду в дневные часы еще вероятны локальные грозовые дожди. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, солнечную погоду. Ветер северо-восточный умеренный. Температурный фон без изменений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды ля городов и посёлков Крыма — здесь.

Крымские синоптики прогнозируют непогоду - от дождей до ливней, с грозой и шквалом

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.