Крымские следователи отправили на передовую, в зону СВО подарки медсестрам

Мужчины Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, приняв единогласное решение с женской половиной ведомства, отказались от поздравлений внутри коллектива, направив собранные средства на покупку подарков на фронт — сильным и смелым женщинам-медикам в полевой госпиталь 126-й отдельной Гвардейской бригады береговой обороны.

Среди приятностей — натуральная крымская косметика, фрукты и обереги, сделанные учениками школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко города Симферополя. Также офицеры закупили технические средства, с помощью которых бойцы продолжат успешно выполнять задачи специальной военной операции.

Мы искренне благодарим всех женщин, которые отважно стоят на защите Родины, помогают фронту и желаем, несмотря ни на какие трудности, согревать своим теплом и обаянием этот мир, — сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по РК и г. Севастополю.