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Крымские следователи отправили в зону СВО модернизированную "буханку" и спецтехнику

Крымские следователи отправили в зону СВО модернизированную «буханку» и спецтехнику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:40 05.11.2024

Офицеры Следственного комитета Крыма и Севастополя отправили на передовую модернизированную «буханку» и спецтехнику.

Накануне Дня народного единства руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев передал от коллектива в 126 отдельную Гвардейскую бригаду береговой обороны Черноморского флота модернизированный УАЗ 452. Боевая «буханка» лихо добралась до передовой, а бойцы подразделения записали офицерам слова искренней благодарности, — сообщили в Следкоме.

Кроме того, севастопольские следователи вручили представителю одного из кораблей Краснознамённого Черноморского флота технические приборы, которые помогут выполнять поставленные задачи.

модернизированную "буханку" и спецтехнику

Фото: Следком

 

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