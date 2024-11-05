Крымские следователи отправили в зону СВО модернизированную «буханку» и спецтехнику

Офицеры Следственного комитета Крыма и Севастополя отправили на передовую модернизированную «буханку» и спецтехнику.

Накануне Дня народного единства руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев передал от коллектива в 126 отдельную Гвардейскую бригаду береговой обороны Черноморского флота модернизированный УАЗ 452. Боевая «буханка» лихо добралась до передовой, а бойцы подразделения записали офицерам слова искренней благодарности, — сообщили в Следкоме.

Кроме того, севастопольские следователи вручили представителю одного из кораблей Краснознамённого Черноморского флота технические приборы, которые помогут выполнять поставленные задачи.

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