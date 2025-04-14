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Крымские следователи помогли участнику СВО из числа детей-сирот получить благоустроенное жилье
фото: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Крымские следователи помогли участнику СВО из числа детей-сирот получить благоустроенное жилье

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:26 14.04.2025

«Позывной «Клоун», простой парень, поднимаю настроение шутками и вкусной едой» — так скромно о себе рассказывает наш герой, участник СВО, житель Красноперекопска. Юноша из числа детей-сирот служит на передовой поваром, его бойцы всегда сыты, а значит, полные энергии выполняют самые сложные задачи.

В раннем возрасте Евгений остался без попечения родителей. Тяжелые жизненные обстоятельства не помешали его опекунам – бабушке и дедушке воспитать в нем самые лучшие человеческие качества и поднять парня на ноги. С начала специальной военной операции молодой человек смотрел на своих товарищей, которые отправились самоотверженно защищать Родину. Переполненный духом патриотизма, он твердо решил встать с ними в один ряд.

В 2023 году юноша обратился в муниципальные органы о выделении ему благоустроенного жилья, однако ввиду исполнения своего воинского долга он не мог в полной мере отслеживать ход своего заявления. Шли месяцы, а положенной по закону квартиры Евгению предоставлено не было. В итоге участник СВО написал в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Разрешение проблемной ситуации руководитель ведомства Владимир Терентьев взял на личный контроль.

И вот — долгожданное новоселье. В полной мере осознать счастье от полученного жилья молодой человек может, только глядя на своих бабушку и дедушку, которые, благодаря офицерам СК, с нетерпением встречают внучка в собственной двухкомнатной квартире.

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В первый же отпуск участник СВО пригласил на чашку чая своих друзей – следователей следственного отдела по городу Красноперекопск: поделился планами по благоустройству и в очередной раз искренне поблагодарил офицеров за оказанное содействие и главное – за неравнодушие.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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