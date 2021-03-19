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Крымские следователи помогли в Судаке 86 работникам получить все долги по зарплате
Фото: Следком

Крымские следователи помогли в Судаке 86 работникам получить все долги по зарплате

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:52 19.03.2021

В Судаке в ходе грамотной работы Следственного комитета возмещен ущерб гражданам, пострадавшим от невыплаты зарплаты на сумму более 5 миллионов рублей. Уточняется, что по факту невыплаты гражданам заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) расследовалось уголовное дело.

Установлено, что с октября 2020 по январь текущего года директор фирмы, имея реальную возможность, полностью не выплачивала заработную плату 86 работникам организации, причинив им имущественный ущерб на общую сумму свыше 5,1 млн. рублей. Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки. В настоящее время… задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. В связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет прекращено, — отметили в Следственном комитете.

Расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, восстановление нарушенных прав граждан и предотвращение таких преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России.

Крымские следователи помогли в Судаке 86 работникам получить все долги по зарплате

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