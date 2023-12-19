Крымские следователи продолжают помогать бойцам СВО на передовой

На донецкое направление отправилась «буханка» с медициной, техникой и продовольствием.

Офицеры Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю продолжают оказывать помощь бойцам, которые находятся на передовой. С первых дней проведения специальной военной операции следователи вместе со своими семьями и воспитанниками кадетских классов ведомства поддерживают наших отважных защитников, закупая для фронта все самое необходимое – транспорт и специальную технику, медикаменты, теплые вещи, продукты питания. Все – для приближения Победы!

Накануне сотрудники следственного отдела по городу Саки вместе с волонтерами движения «ZOV Евпатория» при ассоциации ветеранов боевых действий России отправили на передовую автомобиль УАЗ-452, приведенный в полную готовность для выполнения поставленных задач. Боевая «буханка» везет на фронт для нужд бойцов 1 батальона полка 177 морской пехоты обогреватели и газовые баллоны, радиостанции и портативные плитки, медрюкзаки с необходимым содержимым, теплую одежду и средства личной гигиены, наборы инструментов, — сообщили в Следственном комитете.

А еще в этот рейс волонтер движения передала 700 порций мясных каш, приготовленных ею в автоклаве, а следователь Динара Абсаламова испекла за ночь почти 200 порций самсы с говядиной, чтобы ребята на передовой почувствовали тепло домашнего очага, заботу и поддержку!

И, конечно же, в канун Нового года крымские следователи, вместе с кадетами и артековцами уже готовят большие праздничные посылки для наших Героев.