Крымские следователи разберутся с «Крымэнерго» и помогут женщине с ребенком

Крымские следователи оперативно подключились к установлению обстоятельств в связи с отсутствием электроснабжения в доме жительницы Симферопольского района. Об этой странной истории, в которой мама пятилетнего мальчика с эпилепсией полгода ждёт от «Крымэнерго» подключения, – ЗДЕСЬ.

В ходе мониторинга телеграм-каналов было выявлено видеообращение жительницы полуострова, которая сообщила о длительном неподключении электроэнергии к ее дому в селе Урожайное предприятием «Крымэнерго», в то время, как данная услуга давно оплачена. В настоящее время женщине с пятилетним ребенком, страдающим заболеванием, приходится снимать квартиру, параллельно выплачивая ипотеку.

Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил незамедлительно подключиться к данной ситуации в рамках ранее возбужденного уголовного дела, которое в настоящее время расследуется управлением по особо важным делам в отношении бывших должностных лиц ГУП «Крымэнерго», с целью восстановления нарушенных прав жительницы полуострова и ее ребенка, – сообщили в Следственном комитете.