Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

В преддверии весеннего праздника – Международного женского дня, сотрудницы крымского чрезвычайного ведомства принимали поздравления, слова благодарности и признательности от мужской половины коллектива.

Представительницы прекрасного пола за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм из рук начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Сергеевича Ожигина получили почётные грамоты и благодарности Главы Республики Крым, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Поздравляя сотрудниц чрезвычайного ведомства, начальник Главного управления отметил, что женщинам МЧС России удаётся гармонично сочетать в себе силу и мужество с обаянием и нежностью, а праздник 8 марта дарит ещё одну возможность выразить слова восхищения и благодарности за это уникальное умение.

Фото: ГУ МЧС России по РК.