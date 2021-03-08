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Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 16:15 08.03.2021

В преддверии весеннего праздника – Международного женского дня, сотрудницы крымского чрезвычайного ведомства принимали поздравления, слова благодарности и признательности от мужской половины коллектива.

Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

Представительницы прекрасного пола за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм из рук начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Сергеевича Ожигина получили почётные грамоты и благодарности Главы Республики Крым, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

Поздравляя сотрудниц чрезвычайного ведомства, начальник Главного управления отметил, что женщинам МЧС России удаётся гармонично сочетать в себе силу и мужество с обаянием и нежностью, а праздник 8 марта дарит ещё одну возможность выразить слова восхищения и благодарности за это уникальное умение.

Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели чествуют своих коллег – сотрудниц чрезвычайного ведомства

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