Крымские спасатели дежурят в местах массового отдыха

С целью предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций крымские спасатели осуществляют патрулирование мест массового отдыха, туристских троп и стоянок в горно-лесной зоне полуострова.

В целях обеспечения безопасности мест отдыха и профилактики несчастных случаев в горно-лесной местности, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с членами КРО «РОССОЮЗСПАС» регулярно осуществляют патрулирование. Еженедельно, в выходные дни, спасатели из числа дежурных смен всех аварийно-спасательных отрядов берут под контроль наиболее посещаемые туристические места: тропы, стоянки, пещеры и др., — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

Так:

дежурная смена Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 5 спасателей осуществлен выезд на патрулирование по маршруту: пгт. Новый Свет — тропа Голицына — Веселовская бухта — с. Морское — кемпинг урочище Чабан-Кале — туристическая стоянка в с. Приветное. В ходе патрулирования проводились мероприятия по предупреждению травматизма, минимизации рисков возникновения ЧС с отдыхающими и жителями Республики Крым в период выходных. Проводились профилактические беседы.

спасателями Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС» осуществлен выезд на патрулирование мест массового отдыха по маршруту: Феодосия – Старый Крым – т/с Чокрак – т/с Красный Камень – т/с Дубки – т/с Шах-Мурза. за время патрулирования информации о происшествиях не поступило.

дежурная смена Евпаторийского АСО, в составе 4-х спасателей выехала на патрулирование по ранее установленному маршруту от г. Евпатория до г. Саки. Патрулирование проводилось в целях оперативного реагирования в случае возможных ДТП и других происшествий в выходной день.

кроме того, специалистами Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» осуществлен выезд для мониторинга ситуации в местах массового отдыха в зоне своей ответственности.

дежурная смена Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС», в количестве 2-х человек и 2 спасателя от КРО «РОССОЮЗСПАС» выехали на дежурство на Ангарский перевал по маршруту: Алушта – Ангарский перевал – по трассе Симферополь – Алушта до расположения АСО. Проведено патрулирование с использованием мотовездехода и в пешем порядке наиболее посещаемых мест массового зимнего отдыха и туристических стоянок: т/с Школьная поляна –т/с Буковая поляна – 1-я очередь горнолыжного подъёмника. Проведены профилактические беседы о правилах безопасного поведения в горах.

дежурная смена Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» составе 3 спасателей осуществили выезд на патрулирование горно-лесной местности по маршруту: Белогорск- с.Новокленово – пещ. Аджи-Коба – г. Кара-Тау- плато Караби яйла –метеостанция Караби – перевал Алакат-Богаз-вод. Ускут-т/с В.Кок-Асан-Н. Кок-Асан-с.Красноселовка–г.Белогорск. Также, с целью недопущения несчастных случаев связанных с выходом граждан на открытый лед проведено патрулирование вблизи 3 внутренних водоемов. По маршруту с группами туристов проведены профилактические беседы о мерах предосторожности при прохождении туристических маршрутов, в ходе беседы сообщен номер телефона Белогорского АСО, дежурного МЧС по Белогорскому району и ЕДДС по которому они могут воспользоваться в случае ЧС.

сотрудниками Ялтинского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» был осуществлен выезд на плато горы Ай-Петри. За время патрулирования проведены профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев с гражданами во время активного отдыха.

дежурная смена Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС» выехали на патрулирование туристских троп и водных объектов по маршруту: Марсианское озеро (с.Скалистое) – вдх. с.Баштановка – вдх. Малый ставок (г. Бахчисарай) – вдх. у п/г Мангуп – вдх. Эгиз-Оба. Во время патрулирования проведены беседы с отдыхающими, туристами и рыбаками (всего 25 человек), по правилам безопасного пребывания на водных объектах в зимний период, розданы памятки с указанием телефонов экстренных служб.

Во время патрулирования с группами туристов спасатели проводят профилактические беседы по пожарной безопасности и мерам предосторожности при прохождении туристического маршрута. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны, по которым они могут воспользоваться в случае необходимости, с вручением памяток. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы. Особое внимание спасатели уделяют вопросам регистрации туристических групп, — говорят в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!

Подробно ознакомиться с рекомендациями спасателей можно здесь .

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «101» или «112».