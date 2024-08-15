Крымские спасатели эвакуировали «туриста-скалолаза» с судакской горы Сокол

Сегодня, в 15:55 поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол (близ Судака) заблудился турист. Требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной зоны. Сотрудники Судакского аварийно-спасательтного отряда «КРЫМ-СПАС» и горноспасатели ГУ МЧС России по РК, выяснив приблизительное местонахождение молодого человека, отправились в район поисково-спасательных работ.

По прибытии спасатели оперативно обнаружили туриста в районе горы Чертов палец на сложном участке с сыпучим грунтом. Как выяснилось, во время туристической прогулки парень свернул на ложную тропу и оказался на труднодоступном участке, – сообщили в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели с соблюдением всех мер безопасности вывели «скалолаза» в безопасное место. В медпомощи он не нуждался.

PS. К слову, обратите внимание на обувь туриста, отправившегося покорять горную вершину.

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