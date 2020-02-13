Крымские спасатели эвакуировали с обрыва автомобиль с двумя людьми

Поздно вечером (в 23:35) в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности между перевалом «Маски» и с. Земляничное Белогорского района водитель легкового автомобиля «Нива» не справился с управлением, съехал с грунтовой дороги, в результате чего машина зависла на крутом обрыве. В авто находятся 2 человека, есть угроза опрокидывания транспортного средства.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии спасатели выяснили, что водитель не учел состояние грунтовых дорог в горно-лесной местности после выпадения осадков, не рассчитал технические возможности своего транспортного средства, в результате чего автомобиль едва не съехал с обрыва, — рассказали в МЧС.

Крымские спасатели при помощи лебедки и такелажного оборудования эвакуировали авто со сложного рельефа в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался.