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Крымские спасатели эвакуировали с обрыва автомобиль с двумя людьми
Фото: МЧС РК

Крымские спасатели эвакуировали с обрыва автомобиль с двумя людьми

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:54 13.02.2020

Поздно вечером (в 23:35) в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности между перевалом «Маски» и с. Земляничное Белогорского района водитель легкового автомобиля «Нива» не справился с управлением, съехал с грунтовой дороги, в результате чего машина зависла на крутом обрыве. В авто находятся 2 человека, есть угроза опрокидывания транспортного средства.

К месту ЧП выдвинулись сотрудники Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии спасатели выяснили, что водитель не учел состояние грунтовых дорог в горно-лесной местности после выпадения осадков, не рассчитал технические возможности своего транспортного средства, в результате чего автомобиль едва не съехал с обрыва, — рассказали в МЧС.

Крымские спасатели при помощи лебедки и такелажного оборудования эвакуировали авто со сложного рельефа в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался.

Крымские спасатели эвакуировали с обрыва автомобиль с двумя людьми

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