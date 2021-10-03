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Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:35 03.10.2021

Крымские спасатели провели учение по ликвидации условного пожара на складе нефти и нефтепродуктов в Джанкое. Их основная цель – недопущение возникновения пожаров и чрезвычайного происшествия на потенциально-опасном объекте, отработка действий пожарно-спасательных подразделений во взаимодействии с экстренными службами города, а также обучение сотрудников предприятия основным действиям при возникновении возгорания.

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Согласно тактическому замыслу, при нарушении технологического процесса произошло возгорание топливовоздушной смеси с последующим разрушением крыши, а также разлив бензина. Существует угроза перегрева соседних резервуаров с последующим их возгоранием и взрывом.

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Сотрудники МЧС России в считанные минуты провели боевое развёртывание и приступили к ликвидации чрезвычайного происшествия. Так, путем подачи четырёх пожарных стволов ГПС-600 было организовано тушение горящего резервуара и девятью стволами УРСК-70-15 организовано охлаждение резервуаров с топливом, в результате чего ликвидировано условное возгорание. В ходе пожарно-тактических учений удалось выполнить поставленные задачи по изучению потенциально-опасного объекта, а также ликвидации чрезвычайного происшествия на нем. Кроме того, отработаны вопросы взаимодействия с администрацией объекта и силами РСЧС, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Всего в пожарно-тактических учениях было задействовано 13 единиц техники и 49 человек, в том числе от МЧС России задействовано 6 единиц техники и 33 человека личного состава.

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели ликвидировали условный пожар на нефтебазе в Джанкое

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