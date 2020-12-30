Крымские спасатели напомнили правила безопасного запуска фейерверков

ГУ МЧС России по РК, совместно с руководителями муниципальных образований определили места для безопасного запуска пиротехнических изделий во время празднования Нового года. Всего на территории полуострова 15 таких площадок, уточняют крымские спасатели.
Такими местами стали городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий, деревьев и линий электропередач, чтобы запуск фейерверков был безопасным. Все площадки обследованы сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Вместе с тем инспекторы рекомендуют приобретать только сертифицированную пиротехнику в местах, имеющих разрешение на продажу подобной продукции. Также крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о важных правилах, которых необходимо придерживаться при использовании петард и фейерверков:
- Перед использованием обязательно изучите инструкцию по применению. Неукоснительно соблюдайте правила эксплуатации пиротехнического изделия, указанные на упаковке.
- Не запускайте фейерверки вблизи зданий, жилых домов, деревьев и линий электропередач
- Не складируйте изделия вблизи источников огня и нагревательных приборов, это категорически запрещено.
- Не разбирайте пиротехнические устройства, так как некоторые их компоненты могут воспламениться или взорваться от удара, трения или нагрева.
- Не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехнику, объясните им, что баловство и неосторожность с подобными предметами может закончиться трагедией.
Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая. На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будут гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий.
Перечень площадок, подготовленных к запуску фейерверков в период новогодних и рождественских мероприятий
|№
п/п
|Название объекта, наименование мероприятия
|Адрес места нахождения объекта защиты
|Дата и время проведения
1.
|Площадь им. Ленина
|Республика Крым, город Бахчисарай, площадка за ТЦ «Хеппи-мол» между памятником им. Ленина и ТЦ
|31.12.2020
21-30
2.
|Центральная набережная
|Республика Крым, город Алушта, ул. Ленина
|01.01.2021
00:00
3.
|Площадь им. Ленина
|Республика Крым, город Керчь, площадь им. Ленина
|25.12.2020
22:00-22:30
4.
|Гора Митридат
|Республика Крым, город Керчь,
гора Митридат
|01.01.2021
00:00-00:30
5.
|Петровские Скалы
|Республика Крым, город Симферополь, ул.Археологическая
|31.12.2020-01.01.2021
00:00-00:06
6.
|Городской округ Судак
|уточняется
|25.12.2020 г. время уточняется
7.
|3 буна набережной
г. Феодосии
Республики Крым
|Республика Крым, город Феодосия
Центральная набережная
|31.12.2020
00:00-00:15
8.
|Площадь Дома культуры, пгт. Щебетовка, г. Феодосии, Республики Крым
|Республики Крым, город Феодосии, пгт. Щебетовка, ул. Лесная, дом 33,
|31.12.2020
00:00-00:15
9.
|Черноморское сельское поселение
|Республики Крым, пгт. Черноморское, ул. Южная, 36
|31.12.2020 время уточняется
10.
|Новогодний фейерверк
|Акватория
Ялтинского морского порта, причал № 8
|01.01.2021
00:05
11.
|Театральная площадь
|Республики Крым, г. Евпатория, сквер им. Ленина
|01.01.2021
00:05
12.
|Территория мемориального комплекса «Красная горка»
|Республики Крым, г. Евпатория, пересечение проспекта Победы и ул. 9-го Мая)
|01.01.2021
00:05
13.
|Центральный сквер
|Республики Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное
|01.01.2021
00:05
14.
|Сквер морских авиаторов
|Республики Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 33
|01.01.2021
00:05
15.
|Пляж № 2
|Республики Крым, г. Евпатория, пгт. Новоозерное
|01.01.2021
00:05
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..