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Крымские спасатели напомнили правила безопасного запуска фейерверков
Фото: ГУ МЧС России по РК

Крымские спасатели напомнили правила безопасного запуска фейерверков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:50 30.12.2020

ГУ МЧС России по РК, совместно с руководителями муниципальных образований определили места для безопасного запуска пиротехнических изделий во время празднования Нового года. Всего на территории полуострова 15 таких площадок, уточняют крымские спасатели.

Такими местами стали городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий, деревьев и линий электропередач, чтобы запуск фейерверков был безопасным. Все площадки обследованы сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Вместе с тем инспекторы рекомендуют приобретать только сертифицированную пиротехнику в местах, имеющих разрешение на продажу подобной продукции. Также крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о важных правилах, которых необходимо придерживаться при использовании петард и фейерверков:

  1. Перед использованием обязательно изучите инструкцию по применению. Неукоснительно соблюдайте правила эксплуатации пиротехнического изделия, указанные на упаковке.
  2. Не запускайте фейерверки вблизи зданий, жилых домов, деревьев и линий электропередач
  3. Не складируйте изделия вблизи источников огня и нагревательных приборов, это категорически запрещено.
  4. Не разбирайте пиротехнические устройства, так как некоторые их компоненты могут воспламениться или взорваться от удара, трения или нагрева.
  5. Не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехнику, объясните им, что баловство и неосторожность с подобными предметами может закончиться трагедией.

Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая. На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будут гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий.

Перечень площадок, подготовленных к запуску фейерверков в период новогодних и рождественских мероприятий

п/п

Название объекта, наименование мероприятияАдрес места нахождения объекта защитыДата и время проведения

1.

Площадь им. ЛенинаРеспублика Крым, город Бахчисарай, площадка за ТЦ «Хеппи-мол» между памятником им. Ленина и ТЦ31.12.2020

21-30

2.

Центральная набережнаяРеспублика Крым, город Алушта, ул. Ленина01.01.2021

00:00

3.

Площадь им. ЛенинаРеспублика Крым, город Керчь, площадь им. Ленина25.12.2020

22:00-22:30

4.

Гора МитридатРеспублика Крым, город Керчь,

гора Митридат

01.01.2021

00:00-00:30

5.

Петровские СкалыРеспублика Крым,  город Симферополь, ул.Археологическая31.12.2020-01.01.2021

00:00-00:06

6.

Городской округ Судакуточняется25.12.2020 г. время уточняется

7.

3 буна набережной

 г. Феодосии

Республики Крым

 

 

Республика Крым,  город Феодосия

Центральная набережная

31.12.2020

00:00-00:15

8.

Площадь Дома культуры, пгт. Щебетовка, г. Феодосии, Республики КрымРеспублики Крым, город Феодосии, пгт. Щебетовка, ул. Лесная, дом 33,31.12.2020

00:00-00:15

9.

Черноморское сельское поселениеРеспублики Крым, пгт. Черноморское, ул. Южная, 3631.12.2020 время уточняется

10.

Новогодний фейерверкАкватория

Ялтинского морского порта, причал № 8

01.01.2021

00:05

11.

Театральная площадьРеспублики Крым, г. Евпатория, сквер им. Ленина01.01.2021

00:05

12.

Территория мемориального комплекса «Красная горка»Республики Крым, г. Евпатория, пересечение проспекта Победы и ул. 9-го Мая)01.01.2021

00:05

13.

Центральный скверРеспублики Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное01.01.2021

00:05

14.

Сквер морских авиаторовРеспублики Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 3301.01.2021

00:05

15.

Пляж № 2Республики Крым, г. Евпатория, пгт. Новоозерное01.01.2021

00:05

 

 

 

 

Крымские спасатели напомнили правила безопасного запуска фейерверков

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