Крымские спасатели напомнили правила безопасного запуска фейерверков

ГУ МЧС России по РК, совместно с руководителями муниципальных образований определили места для безопасного запуска пиротехнических изделий во время празднования Нового года. Всего на территории полуострова 15 таких площадок, уточняют крымские спасатели.

Такими местами стали городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий, деревьев и линий электропередач, чтобы запуск фейерверков был безопасным. Все площадки обследованы сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Вместе с тем инспекторы рекомендуют приобретать только сертифицированную пиротехнику в местах, имеющих разрешение на продажу подобной продукции. Также крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова о важных правилах, которых необходимо придерживаться при использовании петард и фейерверков:

Перед использованием обязательно изучите инструкцию по применению. Неукоснительно соблюдайте правила эксплуатации пиротехнического изделия, указанные на упаковке. Не запускайте фейерверки вблизи зданий, жилых домов, деревьев и линий электропередач Не складируйте изделия вблизи источников огня и нагревательных приборов, это категорически запрещено. Не разбирайте пиротехнические устройства, так как некоторые их компоненты могут воспламениться или взорваться от удара, трения или нагрева. Не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехнику, объясните им, что баловство и неосторожность с подобными предметами может закончиться трагедией.

Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая. На площадках, определенных инспекторским составом, запуск пиротехники будут гарантировано безопасным. И в случае неудачного использования снаряда граждане смогут избежать материального ущерба и не допустят риска возникновения происшествий.

Перечень площадок, подготовленных к запуску фейерверков в период новогодних и рождественских мероприятий

№ п/п Название объекта, наименование мероприятия Адрес места нахождения объекта защиты Дата и время проведения 1. Площадь им. Ленина Республика Крым, город Бахчисарай, площадка за ТЦ «Хеппи-мол» между памятником им. Ленина и ТЦ 31.12.2020 21-30 2. Центральная набережная Республика Крым, город Алушта, ул. Ленина 01.01.2021 00:00 3. Площадь им. Ленина Республика Крым, город Керчь, площадь им. Ленина 25.12.2020 22:00-22:30 4. Гора Митридат Республика Крым, город Керчь, гора Митридат 01.01.2021 00:00-00:30 5. Петровские Скалы Республика Крым, город Симферополь, ул.Археологическая 31.12.2020-01.01.2021 00:00-00:06 6. Городской округ Судак уточняется 25.12.2020 г. время уточняется 7. 3 буна набережной г. Феодосии Республики Крым Республика Крым, город Феодосия Центральная набережная 31.12.2020 00:00-00:15 8. Площадь Дома культуры, пгт. Щебетовка, г. Феодосии, Республики Крым Республики Крым, город Феодосии, пгт. Щебетовка, ул. Лесная, дом 33, 31.12.2020 00:00-00:15 9. Черноморское сельское поселение Республики Крым, пгт. Черноморское, ул. Южная, 36 31.12.2020 время уточняется 10. Новогодний фейерверк Акватория Ялтинского морского порта, причал № 8 01.01.2021 00:05 11. Театральная площадь Республики Крым, г. Евпатория, сквер им. Ленина 01.01.2021 00:05 12. Территория мемориального комплекса «Красная горка» Республики Крым, г. Евпатория, пересечение проспекта Победы и ул. 9-го Мая) 01.01.2021 00:05 13. Центральный сквер Республики Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное 01.01.2021 00:05 14. Сквер морских авиаторов Республики Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 33 01.01.2021 00:05 15. Пляж № 2 Республики Крым, г. Евпатория, пгт. Новоозерное 01.01.2021 00:05