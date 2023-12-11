Крымские спасатели назвали три основные причины происшествий в горах

11 декабря — Международный день гор.

Сегодня, 11 декабря, во всём мире отмечают Международный день гор. Его основная цель ¬– сохранение природного богатства мира, поддержка коренных жителей горных районов, а также повышение осведомленности людей о проблемах и важности горных массивов. Крым славится горным рельефом и манит туристов со всего мира. Нередко они попадают в беду: теряются в тумане на яйле, ломают ноги на скальниках, проваливаются в карстовые воронки. И тут приходят на помощь те люди, которые способны найти человека в любой точке плато, скалы или пещеры и помочь выбраться. Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым – отряд профессионалов, которые отлично знают местность и всегда готовы по первому зову организовать спасательную операцию.

Происшествия в Крымских горах случаются очень часто. За год спасатели МЧС России более 120 раз привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. При этом были спасены 145 человек. В основном все случаи происходят из-за халатного отношения людей к собственной безопасности, — рассказали в ГУ МЧС России по РК и назвали основные причины происшествий в горах.

Топ 3 причины происшествий в горах:

— Неправильный выбор одежды и обуви. Большинство травм случаются именно из-за того, что человек пошел в горы на прогулку не в спортивной обуви. К тому же, в горах погода может меняться очень быстро. Утром светит солнце, а в обед – снег. Такое совсем не редкость. Важно правильно выбирать одежду и экипировку, быть готовым ко всему.

— Люди не продумывают свой маршрут и совершенно не умеют ориентироваться в лесу. Дело в том, что в каждом смартфоне сейчас установлены карты и присутствует GPS-модуль, однако большинство совершенно не умеют с ними работать.

— Алкоголь. Участились случаи падения людей с высоты под воздействием горячительных напитков. Многие из них – с летальным исходом. Не так давно был случай, когда семейная пара отмечала покупку земельного участка с риелтором на месте отдыха рядом с обрывом. Когда отмечали – выпили. И когда решили уезжать, по какой-то причине задом сдали… прямо в пропасть. Двое не выжили, женщина чудом спаслась, вылетев через окно.

Многие скажут, что спасатели – это герои, которые не носят плащи, скажут, что они фанаты своей работы, что они способны на невозможное. И при этом – никто не ошибётся.