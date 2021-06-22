Крымские спасатели оказали помощь группе туристов в районе пещерного города Тепе-Кермен

Накануне вечером (в 19:05) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе села Машино, (Бахчисарайский район), спускаясь с пещерного города Тепе-Кермен, семья из пяти человек, включая трех несовершеннолетних, сбились с тропы. Туристы не могли самостоятельно продолжить движение и запросили помощь спасателей. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии к месту, спасатели обнаружили туристов, и вывели их к личному автомобилю в с. Баштановка. В медицинской помощи они не нуждались. Кроме того, с туристами была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения в горно-лесной зоне, — рассказали спасатели.